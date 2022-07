Josh Wander, investidor da 777 Partners - Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Josh Wander, investidor da 777 PartnersRafael Ribeiro / Vasco da Gama

Publicado 08/07/2022 09:00 | Atualizado 08/07/2022 09:06

Rio - A 777 Partners realizou na noite da última quinta uma apresentação para os membros do Conselho Deliberativo de como será o seu projeto de administração do futebol do Vasco. Em encontro realizado na sede Náutica do Cruzmaltino, integrantes do grupo de investimento expuseram pontos do contrato que vem sendo analisado por uma comissão do clube carioca.

O evento contou com a apresentação de Adriano Mendes, vice-presidente de finanças do Vasco. O dirigente abordou os ativos que passarão para a SAF e os ativos que permanecerão com a associação. A apresentação foi aberta ao público.

Juan Arciniegas, diretor da empresa, participou da reunião por videoconferência. Além isso, uma mensagem gravada de Josh Wander, sócio-fundador do grupo americano, foi divulgada. Em sua estratégia, a 777 Partners acredita que o Vasco terá um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro a partir de 2027. Além disso, o fundo norte-americano coloca o clube como "candidato sério a grandes títulos", com investimento para qualificar o elenco, formar jogadores na base e buscar novo talentos no continente.

O grupo de investimento também citou São Januário. O estádio seguirá sendo do clube carioca, mas a SAF irá pagar um aluguel e as duas partes irão trabalhar juntos para uma reforma. A 777 Partners também falou a respeito de investimentos no CT utilizado pela equipe profissional do Vasco.