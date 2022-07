Jorge Salgado, presidente do Vasco - Foto: Reprodução/VascoTV

Publicado 07/07/2022 21:14

Rio - Sem espaço na equipe do Vasco, o meia MT, de 21 anos, está negociando a sua saída por empréstimo para o Goiás na sequência desta temporada. De acordo com o portal "GE", as conversas avançaram nas últimas horas e o jogador acabou ficando fora da relação da partida contra o Criciúma, no próximo sábado.

A negociação para ambas as partes ocorre com otimismo para um desfecho positivo. Revelado pelo Volta Redonda, o meio-campista foi adquirido pelo Vasco no ano passado e tem contrato até dezembro de 2024. Em dezembro, o Athletico-PR mirou também a contratação de MT, mas as conversas não avançaram.

A opção por MT ainda é utilizada pelo treinador Maurício Souza nos treinos, e já foi testado como titular. No entanto, o jogador perdeu o espaço nesta temporada e ainda não foi a campo neste Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de ter tido boas chances de voltar a ser aproveitado, o meia iniciou a negociação com o Goiás, e ficou fora da relação.

No próximo sábado, o Vasco enfrenta o Criciúma, às 16h30, no Majestoso, pela 17ª rodada do Brasileirão da Série B. Na tabela da competição, o Cruz-Maltino é o vice-líder com 31 pontos, sete a menos que o líder Cruzeiro.