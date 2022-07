Alexandre Pato atualmente defende o Orlando City, dos Estados Unidos - Mark Thor/Orlando City SC

Alexandre Pato atualmente defende o Orlando City, dos Estados UnidosMark Thor/Orlando City SC

Publicado 07/07/2022 09:30

Rio - O nome de Alexandre Pato surgiu nos último dias como um possível reforço do Vasco. E de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o atacante realmente tem possibilidades de retornar ao Brasil. O empresário do jogador, de 32 anos, teria afirmado que é o desejo de Pato voltar ao país e que o Cruzmaltino seria uma das opções para o ex-jogador do Milan.

O Vasco busca reforços para fortalecer o elenco no segundo semestre. O foco do Cruzmaltino seria trazer jogadores do mercado sul-americano, porém, uma contratação com o perfil diferente não está descartada.

Revelado pelo Internacional, Pato atua no momento pelo Orlando City, clubes dos Estados Unidos. O vínculo do centroavante acaba no final do ano, e o brasileiro já poderia assinar um pré-contrato, podendo deixar a equipe norte-americana sem custos.

Alexandre Pato já teve seu nome ligado ao Vasco por um motivo considerado inusitado. Em 2011, quando defendia o Milan, o atacante comemorou o "Dia dos Namorados", no Brasil, assistindo uma partida do clube carioca ao lado de Barbara Berlusconi, sua parceira na ocasião.