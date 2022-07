Andrey Santos, volante do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 06/07/2022 16:01

Rio - O Vasco da Gama passa por uma grande dificuldade com relação ao volante Andrey Santos. Com propostas de gigantes clubes europeus, como o Barcelona, o jogador e o clube vivem um impasse nas negociações para renovar o contrato. Vale lembrar que o jovem possui vínculo até agosto de 2023, e, inclusive, poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de fevereiro do ano que vem. As informações são do "GE".

O ponto que dificulta as negociações para uma renovação, no momento, é a multa rescisória. Já existe um acordo salarial, e o tempo do novo contrato. Ainda segundo o portal, o Cruz-maltino deseja que a multa de Andrey para clubes do exterior seja de 50 milhões de euros. Por outro lado, o estafe do jogador deseja que o valor máximo da multa seja de 20 milhões de euros.

Pelo lado do Vasco, o sentimento é de apreensão. Os dirigentes do clube perceberam uma mudança na postura do estafe do jogador. Por outro lado, os agentes de Andrey Santos entendem que a principal mudança veio por parte do Cruz-maltino, que, quando tudo estava próximo de ser concretizado, mudou a rota do negócio. O clube nega a informação.

Para o Vasco, o maior receio é de ser obrigado a negociar com um valor bem abaixo do esperado, para não perder o jogador de graça, em fevereiro. As conversas para a renovação do contrato do volante, inclusive, vem sendo monitoradas constantemente por dirigentes da 777 Partners.

Aos 18 anos, Andrey Santos é considerado uma das principais joias do Vasco. Desde que subiu ao profissional, o volante disputou 16 partidas, e marcou um gol, geralmente sendo sempre um dos destaques dos jogos em que atua.