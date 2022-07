Léo Matos, lateral-direito do Vasco - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Léo Matos, lateral-direito do VascoRafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 06/07/2022 19:42

Rio - Após o empate sem gols com o Sport, no último domingo, o Vasco da Gama segue sua preparação para enfrentar o Criciúma, no próximo sábado (09), pelo Brasileirão da Série B. Depois do treinamento desta quarta-feira, o lateral-direito Léo Matos participou da entrevista coletiva, falou sobre seu período sem jogar, e ainda destacou que sua motivação pessoal é que o Cruz-Maltino garanta o retorno à elite do futebol brasileiro.

"Momento de desânimo, não. Essa palavra não se encaixa muito bem. Não estava sendo aproveitado, desanimar nunca desanimei. Estava me preparando para algo, não sabia o que era. Tinha muita fé em Deus. Mas eu tinha no fundo do coração esperança que seria aqui. O Maurício (Souza) me chamou para conversar no sábado para entender minha vontade. Eu falei que todo mundo aqui tem vontade de subir o Vasco, todo mundo tem. Imagina eu que cheguei com o clube na Série A, cai com o clube, fiz um acordo de uma mãe para permanecer e fiquei. Você imagina o quanto eu não quero subir o Vasco, oportunidade apareceu para mim tentei aproveitar da melhor maneira possível", comentou o lateral.

O jogador também foi perguntado sobre o momento do clube na Série B. Léo Matos reconheceu que os últimos resultados, como a derrota para o Novorizontino e o empate com o Sport, não saíram como o planejado.

"Realmente os resultados não foram bons, mas a confiança em nenhum momento se abala. Depois do jogo contra o Operário, realmente a equipe não se apresentou tão bem, por mais que tivéssemos empatado último jogo. Não abala em nenhum momento, a gente confia muito no que tem sido feito", disse.

Léo Matos aproveitou, ainda, para falar sobre a briga pelo título. Para o lateral, o Cruz-maltino tem potencial para dar a volta por cima, e brigar com o Cruzeiro pelo título da competição.

"Sobre o Cruzeiro, dá para buscar, vamos ter confronto direto contra eles, mas nossa preocupação nesse momento é somar o maior número de pontos possível. Nesse momento de instabilidade, o time quer continuar respirando, mas claro que gera um alerta. Não é agradável perder um jogo e depois empatar, estava acostumando com vitórias. Mas tem muito campeonato pela frente", finalizou.