Andrey Santos está no Vasco desde os seis anosDaniel RAMALHO/Vasco

Publicado 06/07/2022 10:33

Rio - A negociação pela renovação de Andrey Santos com o Vasco já se arrasta há mais de um mês. Para tentar dar fim à novela, o presidente Jorge Salgado decidiu que irá tratar pessoalmente do assunto nos próximos dias. A informação é do portal "Jogada 10".



Andrey, de 18 anos, tem contrato até julho de 2023 e despertou interesse do Barcelona nos últimos dias, que, segundo o "GE", apresentou uma oferta a seus empresário. O Vasco já acertou luvas e salários para renovar por mais três temporadas, mas tem esbarrado no valor da multa para o exterior. O clube quer fixar o passe entre 30 e 40 milhões de euros, mas os empresários querem menos.



O Vasco segue otimista em aparar as arestas e renovar com o garoto antes de a venda de 70% das ações da SAF para a 777 Partners, prevista para o fim do mês. No entanto, os empresários de Andrey acreditam que a chegada da empresa pode ser vantajosa na negociação e pretendem esperar.