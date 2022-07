Diego Souza quando ainda atuava pelo Vasco - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Diego Souza quando ainda atuava pelo VascoDivulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 04/07/2022 19:57

Rio - O atacante Diego Souza defendeu diversos clubes, e viveu grandes momentos ao longo de toda sua carreira. Em entrevista ao jornalista André Hernan, o jogador revelou que, entre as 15 equipes que atuou, guardará três delas em seu coração: O Grêmio, seu atual clube, o Sport e o Vasco da Gama, onde fez história e conquistou a Copa do Brasil de 2011.

"Todas têm uma história, sou muito grato, mas são três camisas que vou levar que é a do Sport, do Grêmio e do Vasco. Não tem jeito", comentou o atacante de 38 anos.

Diego Souza ainda aproveitou para destacar, mais uma vez, o seu carinho pelo Vasco da Gama, e revelou que o Cruz-maltino é o seu clube do coração.

"O Vasco é meu time. Fui campeão da Copa do Brasil, tive uma passagem marcante, fui importante para a conquista e isso sem dúvida marca muito", comentou.

Diego Souza defendeu o Vasco nos anos de 2011 e 2012, e foi um dos destaques da conquista da Copa do Brasil e do vice-campeonato Brasileiro, além da Libertadores, onde o clube foi eliminado nas quartas de final. No entanto, o atacante ficou marcado pelo gol perdido contra o Corinthians, que poderia levar o Vasco para as semifinais da competição continental. Pelo Cruz-maltino, Diego Souza esteve em campo em 55 partidas, marcou 19 gols e deu seis assistências para seus companheiros.