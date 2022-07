Maurício Souza - Daniel RAMALHO/CRVG

Resultado frustrante diante de mais de 60 mil vascaínos no Maracanã. Esse é o resumo do 0 a 0 entre Vasco e Sport. Com o placar amargo, Maurício Souza foi xingado pelos torcedores presentes. O técnico lamentou o empate, não se abateu e reforçou o pedido pelo apoio da torcida.



"Lidar é tranquilo, o problema é que a gente sai com um sentimento de frustração de não poder dar alegria à torcida. Ela veio, fez sua parte, lotou o estádio e incentivou durante os 90 minutos. Infelizmente a gente não conseguiu transformar o bom jogo que a gente fez em boa parte dele em gols. Isso aí a gente encara com naturalidade", declarou Maurício, que na sequência convocou os vascaínos para o próximo duelo em São Januário:



"A gente espera que no próximo jogo em casa ela volte nos apoiar porque tem sido fundamental na campanha. A gente sabe a dificuldade da competição e que isso pode acontecer toda vez que o resultado não acontecer."



Vale destacar, que o Cruz-Maltino fez dois tempos distintos. Na primeira etapa o time foi agudo e empurrou o Sport para o campo de defesa. Enquanto no segundo tempo foi mais apagado. Para o treinador, a ideia de que o Leão teve uma proposta defensiva, é em razão das atitudes do Gigante da Colina.

