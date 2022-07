Maurício Souza definiu os jogadores relacionados para o duelo deste domingo - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 03/07/2022 13:04

Rio - O Vasco divulgou na manhã deste domingo (3) a lista de jogadores relacionados para o confronto com o Sport, válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 16h, no Maracanã. O Cruzmaltino vai a campo sem Nenê, que se recupera de um edema na panturrilha direita, e sem Gabriel Dias, que segue em tratamento de uma tendinite patelar no joelho direito. Além deles, o zagueiro Anderson Conceição, que foi expulso no último jogo, irá cumprir suspensão.

Por isso, o treinador Maurício Souza terá de fazer alterações no time principal. Danilo Boza deve ficar com a vaga de Anderson Conceição, enquanto Palacios deve ocupar o lugar de Nenê no meio de campo. Getúlio ou Raniel podem voltar ao time e, Weverton pode ser titular novamente na lateral direita com a ausência de Gabriel Dias.

Veja a publicação: