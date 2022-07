Jorge Salgado - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 01/07/2022 17:00

Rio - Em segundo lugar na Série B, o Vasco deverá fazer contratações para fortalecer o elenco em busca do acesso para a elite do futebol brasileiro. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", ao menos cinco jogadores poderão ser contratados pelo clube de São Januário na próxima janela de transferências.

As prioridades seriam dois laterais, sendo um para atuar na direita e outro na esquerda, dois pontas e um centroavante. O clube carioca aguarda o processo final para que a 777 Partners assuma de vez o comando do futebol do Vasco.

Apesar da necessidade de reforços, o Vasco vive bom momento na Série B. Em 15 jogos, a equipe carioca venceu oito vezes, empatou seis e sofreu na última quarta-feira, contra o Novorizontino, a sua primeira derrota na competição.