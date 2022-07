Josh Wander, investidor da 777 Partners - Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Publicado 01/07/2022 11:42

Rio - O Conselho Deliberativo do Vasco irá analisar a proposta da 777 Partners na próxima quinta-feira. O presidente Carlos Eduardo Fonseca convocou uma Sessão Extraordinária que será realizada a partir das 19 horas, de forma híbrida. Ainda haverá uma Assembleia Geral para oficializar a transferência do futebol para o grupo dos Estados Unidos, que deverá acontecer no fim do mês.

A oferta da 777 Partners é pela compra de 70% das ações do futebol do clube carioca pelo valor de R$ 700 milhões. Além disso, o grupo se compromete a assumir até R$ 700 milhões de dívidas que o Vasco tenha até o momento.

A urgência na conclusão do negócio tem a ver com a abertura da janela de transferências, em 18 de julho - ela fica aberta até 15 de agosto. Com o futebol vascaíno nas mãos da 777 até lá, a expectativa é de um investimento maior para reforçar o time para o segundo turno da Série B

Futura administradora do futebol do Vasco, a a 777 Partners é dona do Genoa, da Itália, e do Standard Liége, da Bélgica. Além disso, tem porcentagem das ações do futebol do Sevilla, da Espanha.