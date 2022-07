Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 01/07/2022 13:16

Rio - A comissão técnica do Vasco avalia nomes de jogadores pouco utilizados para que possam ser emprestados ou até negociados em definitivo. De acordo com o canal do Youtube "Atenção Vascaínos", são seis os atletas nessas condições e que podem sair do Cruzmaltino já em julho.

Jhon Sanchez, atacante de 22 anos, deve ser liberado para procurar outro clube, já que possui contrato somente até o próximo dia 31. O atacante Zé Santos, de 23 anos, chegou nesta temporada e é visto com bom potencial, mas sofre com a concorrência. Por isso, a tendência é que seja emprestado neste mês de julho.

Já os meios-campistas Luiz Henrique, de 23 anos, e Isaque, de 25, que chegaram ao Vasco por meio de empréstimo do Fortaleza e Grêmio, devem retornar aos seus clubes de origem. No fim da lista, MT, de 21 anos, e Laranjeira, de 22, oriundos da base cruzmaltina, são jovens e devem ser emprestados para pegar experiência. Ainda de acordo com o canal, MT, em específico, foi alvo do Athletico-PR no início desta temporada.

Apesar das saídas e das mudanças no plantel, o Vasco vive bom momento na Série B. Em 15 jogos, a equipe carioca venceu oito vezes, empatou seis e sofreu na última quarta-feira, contra o Novorizontino, a sua primeira derrota na competição.