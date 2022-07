Josh Wander, sócio da 777 Partners; Jorge Salgado, presidente do Vasco da Gama, e Juan Arciniegas, diretor de esportes, mídia e entretenimento da 777 Partners - Divulgação

Publicado 01/07/2022 12:45

Rio - O Vasco está cada vez mais perto de oficializar a venda da SAF para a 777 Partners. Após o Conselho Deliberativo convocar os membros para analisar a oferta da empresa, Otto Carvalho, presidente da Assembleia Geral, marcou para a próxima terça-feira uma reunião para revisar a lista de sócios aptos a votar a venda.

De acordo com o estatuto do clube, a Assembleia Geral deve votar a venda da SAF pelo menos 20 dias após aprovação na Junta Deliberativa. Sendo assim, a decisão da AGE acontecerá a partir de 25 de julho e deve ser convocada com 10 dias de antecedência.

O Vasco convocou nesta sexta-feira uma reunião do Conselho Deliberativo para a próxima quinta, às 19h. A ideia é debater os termos e condições gerais da proposta de constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).