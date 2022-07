Vasco jogará contra o Sport no Maracanã - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 30/06/2022 18:45 | Atualizado 30/06/2022 18:50

Rio - Fim da novela: a partida entre Vasco e Sport, no próximo domingo (3), está confirmada para o Maracanã. No fim da tarde desta quinta-feira (30), a desembargadora Lúcia Regina Esteves, da 15ª Câmara Cível do Estado do Rio de Janeiro, negou o pedido do Flamengo para derrubar a liminar que determina a realização do jogo no estádio.

O Vasco conseguiu a decisão favorável para a realização do jogo contra o Sport no Maracanã na última segunda-feira. O Cruzmaltino acionou a Justiça após o consórcio se recusar a alugar o estádio alegando que precisava preservar o gramado.

Será o segundo jogo na Série B que o Vasco mandará no Maracanã. No último dia 12, o Cruzmaltino venceu o Cruzeiro por 1 a 0 atuando no estádio. Assim como no duelo com o líder, todos os ingressos foram vendidos para a partida contra o Sport.