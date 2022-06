Vasco foi derrotado pelo Novorizontino - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 29/06/2022 23:23 | Atualizado 29/06/2022 23:42

Novo Horizonte - Caiu o último invicto da Série B. Após 14 partidas sem perder, o Vasco conheceu a sua primeira derrota na competição. Contra o Novorizontino, fora de casa, em duelo pela 15ª rodada, o clube de São Januário não teve uma boa atuação e acabou derrotado por 2 a 0 na noite desta quarta-feira. O resultado impediu que o Cruzmaltino se aproximasse mais do líder Cruzeiro.

Apesar do resultado negativo, o Vasco continua na segunda colocação da Série B. No próximo domingo, o Vasco enfrenta o Sport, às 16h, no Maracanã, a partida terá casa cheia. O clube paulista está na oitava colocação, com 20 pontos, cinco a menos que o Grêmio que abre o G-4. O Novorizontino joga no próximo sábado contra o Náutico, nos Aflitos.



Com mudanças na escalação, o Vasco entrou em campo para buscar espaço e mais mobilidade com Figueiredo centralizado e Palacios de volta ao time titular. No entanto, apesar de ter iniciado o primeiro tempo com pressão, o Cruz-Maltino não foi eficiente e esbarrou na defesa do Novorizontino. Com poucas chances criadas na etapa inicial, o clube carioca não escapou da defesa compacta do adversário e ficou preso no meio-campo.



No entanto, quem abriu o placar foram os donos da casa. Aos 31 minutos do primeiro tempo, depois de uma cobrança de escanteio, Paulinho raspou de cabeça na primeira trave, e Jhony tocou de perna direita para o fundo da rede. A partir daí, o Novorizontino segurou o ataque do Vasco e evitou mais construções de jogadas do Cruz-Maltino.

No retorno para o segundo tempo, o Novorizontino assumiu o papel de protagonista e quase ampliou o placar. Aos 2 minutos, na cobrança de falta na área, aos trancos e barrancos, a bola desviou e Thiago Rodrigues se esticou para fazer uma linda defesa. Aos cinco, mais uma cobrança, a defesa do Cruz-Maltino desviou para o escanteio um forte chute nas costas do zagueiro Anderson Conceição.



Com bastante dificuldade para propor o jogo na etapa final, os jogadores do Vasco ficaram nervosos e não tiveram frieza para concluir as jogadas. Aos 14 minutos, o Novorizontino continuou gostando da partida e ampliou o placar contra o Cruz-Maltino. Na ocasião, após ter feito ótima defesa depois do forte chute de Ronald de fora da área, Thiago Rodrigues ficou cara a cara com Douglas Baggio, que dominou e encheu o pé para o fundo da rede.



Sem criatividade, o Vasco não conseguiu esboçar qualquer reação contra a equipe paulista. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Anderson Conceição foi expulso deixando o clube carioca com um jogador a menos por mais de 15 minutos. Com tranquilidade, os donos da casa conseguiram administrar o resultado sem maiores sustos e encerrar a sequência positiva do último invicto da Série B.