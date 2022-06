Nenê é um dos destaques do Vasco na Série B - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 28/06/2022 18:39

Rio - A boa vitória por 3 a 0 sobre o Operário, na última rodada, deu ao Vasco o status de equipe com melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro. Os comandados de Maurício Souza anotaram 16 tentos nas 14 rodadas da competição e dividem o posto ao lado de Cruzeiro e Tombense.

A média de 1,14 gol por jogo, como mostra o levantamento ainda é baixa devido ao desempenho ruim do setor no início da temporada nacional. Com a evolução no trabalho, foram oito gols marcados nas últimas quatro partidas. Ao lado do Cruzmaltino, com os mesmos 16 gols estão Cruzeiro, Tombense e o Operário.

Buscando ainda por mais criação nas jogadas por baixo, a bola parada tem sido uma grande arma do Vasco nos jogos recentes, vide a vitória sobre o Operário, onde Quintero abriu o placar após cobrança de escanteio. Nenê aumentou o marcador em cobrança de pênalti e Palacios, em linda cobrança de falta, fechou o placar.

O próximo compromisso do Gigante da Colina será nesta quarta-feira (29), às 21h30, contra o Novorizontino, fora de casa, em partida válida pela 15ª rodada da Série B.