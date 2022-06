Torcida do Vasco deve lotar o Maracanã novamente - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 28/06/2022 13:56

Rio - O Maracanã deve ter casa cheia para a partida entre Vasco e Sport, pela 16ª rodada da Série B, no próximo domingo. Após conseguir uma decisão judicial para poder mandar o confronto no estádio, o Cruzmaltino anunciou que, até o início da tarde desta terça-feira, foram vendidos mais de 30 mil ingressos.

O Vasco abriu a comercialização dos ingressos às 10h desta terça-feira. Até o momento da divulgação da parcial, apenas sócios-torcedores podiam comprar. A venda para o público geral abriu por volta de 13h30.

Apesar da expectativa por casa cheia para a partida a "guerra" nos bastidores entre Vasco e Flamengo pelo Maracanã continua. O Rubro-Negro entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para tentar derrubar a liminar que obriga o consórcio a liberar o estádio para o Cruzmaltino.