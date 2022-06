Rede véu de noiva estará de volta ao Maracanã - Divulgação/Maracanã

Publicado 27/06/2022 18:54

Rio - Após uma longa novela, o Vasco, enfim, conseguiu autorização para mandar a partida contra o Sport, pela Série B, no próximo domingo, no Maracanã. O clube obteve uma decisão judicial a seu favor no fim da tarde desta segunda-feira.

Com o entrave resolvido, o Vasco já solicitou à CBF a formalização da alteração do local da partida. O clube também está tomando as providências para divulgar as informações da venda de ingressos.

O atrito entre Vasco e o consórcio do Maracanã vem se arrastando ao longo das últimas semanas. O estádio alegou que não poderia receber a partida, já que o Fluminense atuará no estádio um dia antes, e isso poderia prejudicar o gramado.