Dirigentes e conselheiros do Vasco iniciam a avaliação da proposta da 777Foto: Divulgação/CRVG

Publicado 27/06/2022 12:56

Rio - O Vasco e a 777 Partners concluíram as assinaturas dos contratos referentes à compra de 70% da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube por R$ 700 milhões e assunção de dívidas em até R$ 700 milhões. Com o avanço, a Comissão de Estudos Deliberativo se reuniu na manhã desta segunda-feira, na sede KPMG, no Rio de Janeiro, para uma apresentação global do acordo para fazer uma primeira avaliação dos documentos.

"Os membros da Comissão terão acesso a todos os contratos, devendo observar as regras de confidencialidade. Já havíamos avançado na análise do Memorando de Entendimentos e agora vamos trabalhar duro para concluir o relatório para que o Vasco se beneficie logo do acordo", disse Roberto Duque-Estrada, presidente da Comissão.

A Comissão de Estudos terá um prazo de 15 dias, prorrogável por mais 10 dias, para elaborar um parecer, favorável ou não. A conclusão dos trabalhos será votada pelo Conselho Deliberativo e, depois será levada para decisão em última instância em votação dos sócios reunidos em Assembleia Geral Extraordinária.

A Comissão Especial é formada por 15 membros do Conselho Deliberativo. Entre membros natos e eleitos, são: o presidente, Roberto Duque Estrada, Alexandre Bittencourt, Eduardo Rua, Evanil Ribeiro, Ingor Costa, José Carlos Osório, Júlio Brant, Luís Manoel Fernandes, Manoel Cordeiro Filho, Orlando Donin Júnior, Rafael Pina, Roberto Vallim, Rodrigo Martins, Silvio Almeida e Wagner Coutinho Filho.

Os documentos finalizados incluem o contrato de investimentos, acordos de acionistas, instrumento de cessão das ações, cartas de garantias, licenciamento de marcas, cessão e investimentos nos Centros de Treinamentos, aluguel do Estádio São Januário, entre outros.