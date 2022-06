Figueiredo - Daniel Ramalho / C.R. Vasco da Gama

FigueiredoDaniel Ramalho / C.R. Vasco da Gama

Publicado 27/06/2022 15:04

Rio - Apesar de já ter marcado dois golaços de falta na Série B, o atacante Figueiredo admitiu que não é um especialista no assunto. Em coletiva nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa, o jogador afirmou que não costumava fazer cobranças na base e que passou a treinar por incentivo de Zé Ricardo.

"A gente treina bastante, ainda mais com Nenê. A gente aprimora cada vez mais com ele. Graças a Deus as cobranças de faltas estão rendendo frutos. Na verdade nunca bati falta nem na base. Foi o professor Zé Ricardo que treinou bastante comigo", disse o garoto.

"Na base nunca fui batedor de falta, mas sempre tive o chute forte. Meu pai sempre me cobrava arriscar de longe. Com a chegada do Zé Ricardo, ele treinou bastante comigo esse chute, e graças a Deus tem saído os gols", completou.

Figueiredo também negou as especulações sobre uma possível saída do Vasco.

"O que chegou para mim foi olhando Twitter. Vi as páginas do Vasco postando. Meu foco é totalmente no Vasco, no acesso. Tenho o sonho de conquistar grandes títulos no Vasco e ter esse reconhecimento da torcida", afirmou.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Novorizontino, fora de casa.