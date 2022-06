Roberto Dinamite assistiu ao jogo do Vasco de casa, após receber alta do hospital - Reprodução de vídeo

Roberto Dinamite assistiu ao jogo do Vasco de casa, após receber alta do hospitalReprodução de vídeo

Publicado 25/06/2022 10:49

Em casa após receber alta do hospital onde estava internado para tratar uma infecção bacteriana, Roberto Dinamite se emocionou durante a vitória do Vasco por 3 a 0 sobre o Operário-PR, pela Série B. O filho do ídolo vascaíno, Rodrigo Dinamite, postou nas redes sociais um vídeo do pai chorando após o primeiro gol, de Quintero.

"Gol do Vasco, p...!", comemorou Dinamite, enquanto enxugava as lágrimas.



Receber esse video no jogo não tem preço, já já você tá de volta. Te amo @rdinamite10 . pic.twitter.com/M4ARrspdmI — Rodrigo Dinamite (@rdinamitebr) June 25, 2022

Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite, de 68 anos, reagiu bem ao tratamento com antibiótico e recebeu alta do hospital na sexta-feira. O ex-jogador está em tratamento de câncer desde 23 de dezembro, quando passou por cirurgia para desobstrução do intestino.



Em abril, Dinamite foi homenageado com a inauguração de uma estátua em São Januário.