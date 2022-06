Partida entre Vasco e Operário no Estádio São Januário em 24 de junho de 2022. - Daniel Ramalho/CRVG

Partida entre Vasco e Operário no Estádio São Januário em 24 de junho de 2022.Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 24/06/2022 21:01

Em noite de altos e baixos, o Vasco conseguiu o mais importante diante do Operário, em São Januário, pela 14ª rodada da Série B do Brasileirão: a vitória. O triunfo, apesar de não ter sido uma excelente noite do time vascaíno, foi por 3 a 0, com gols de Quintero, Nenê e Palacios, que fez uma pintura e recebeu aplausos dos torcedores presentes no estádio. Com o resultado, o time comandando por Mauricio Sousa chegou a 14 jogos de invencibilidade.

Mesmo empurrado pela bonita festa da torcida, que colocou mais de 20 mil pessoas em São Januário, mesmo uma sexta-feira à noite, o Vasco teve dificuldades na criação das jogadas no primeiro tempo e não conseguiu se impor como deveria ou até mesmo se esperava pelos vascaínos. O time até buscou o ataque, mas pouco ameaçou. Com mais volume de jogo, o Operário não conseguiu se infiltrar na defesa dos donos da casa, mas criou oportunidades principalmente com chutes de fora da área.

O melhor lance de perigo do primeiro tempo foi justamente do Operário. Aos 30 minutos, Reniê recebeu na entrada da área, finalizou com estilou e obrigou Thiago Rodrigues a espalmar para escanteio. Grande jogadas do time visitante, aos 30 minutos da etapa inicial.

No segundo tempo, Mauricio Souza optou por não fazer mudança no time durante o intervalo, mesmo com um desempenho abaixo na etapa inicial. mas, logo as 11 minutos do segundo tempo, o treinador perdeu a paciência e chamou Palacios. O chileno entrou no lugar de Getúlio, mas a alteração não surtiu efeito.

Os torcedores, na metade do segundo tempo, perderam a paciência e iniciaram vaias ao time. Mauricio Souza, inquieto na beira do gramado, tentava fazer o time evoluir, mas era em vão. Nenê, mesmo com a ajuda de Palacios, era pouco efetivo e não conseguia render.

Mas, o futebol, como dizem, é uma caixinha de surpresa. E quis o destino que o sentimento em São Januário mudasse da água para o vinho. E o lance que sacramentou essa mudança de ânimo saiu dos pés de Nenê e parou na cabeça de Quintero. Ou melhor: no gol. Aos 34 minutos, o meia bateu falta pelo lado esquerdo da área, e o zagueiro subiu bonito para estufar a rede.

E a festa ficou ainda maior aos 42 minutos. Em disputa de bola na área do Operário, Ronald tirou a bola com o braço. Com a ajuda do Var, o árbitro assinalou penalidade máxima. O Vovô Nenê pegou a bola, botou na marca da cal e bateu bonito para ampliar o marcador.

Depois de fazer o segundo, o Vasco apenas administrou o placar para conseguir mais uma vitória na Série B. Mais ainda teve tempo de Palacios fazer uma pintura em São Januário. Um golaço de falta. O chileno, aos 50 minutos, cobrou direto para o gol e estufou a rede, no ângulo. Lance maravilhoso para esquentar o caldeirão de São Januário novamente.

Com o resultado, o Cruzmaltino chegou a 30 pontos e pressiona o Cruzeiro, líder com 31 e que só joga na terça-feira, contra o Ituano. O próximo duelo do Vasco é na quarta-feira, diante do Novorizontino, fora de casa, às 21h30, pela 15ª rodada da Segunda Divisão.