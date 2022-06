Zagueiro Miranda foi suspenso pela Conmebol, mas poderá voltar a jogar pelo Vasco em setembro - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 24/06/2022 12:19

Miranda está perto de retornar ao Vasco após suspensão por doping. Sem jogar desde setembro de 2021, o zagueiro e o clube tiveram somente na quinta-feira (23) a confirmação da Conmebol de que a punição será de um ano. Ou seja, ele está liberado a partir de 19 de setembro.



Mas Miranda poderá retornar aos treinos antes. O Vasco confirmou que a Conmebol autorizou o zagueiro a poder voltar a frequentar as dependências do clube e, consequentemente, a treinar, 60 dias antes do término da punição. Com isso, ele se juntará ao grupo a partir de 19 de julho. Ele vinha treinando com o auxílio de um preparador físico particular.



Por causa da punição, o jogador de 22 anos renovou contrato com o Vasco até 31 de janeiro de 2023. Além disso, há um acordo para a renovação automática até 31 de julho de 2024 a partir do momento em que Miranda volte a jogar.



O zagueiro foi pego num exame antidoping com a substância proibida canrenona, um diurético, no duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Vasco e Defensa Y Justicia (ARG). Nesses casos, a pena costuma ser de dois anos, mas os advogados conseguiram reduzir para um ano.