Gabriel Pec - Cleber Mendes

Publicado 24/06/2022 11:18

Rio - Invicto e vice-líder, o Vasco é um dos times menos vazados da Série B. Ao lado de Grêmio e Cruzeiro, o clube carioca sofreu apenas cinco gols, o que mostra solidez defensiva. E o bom momento do setor não se deve somente aos defensores. Em entrevista ao "Jogada 10", o atacante Gabriel Pec falou sobre o papel tático que vem desempenhando na equipe.

'Realmente eu me cobro bastante para fazer gol, mas quem assiste o jogo, analisa a partida, vê o esforço da gente, tanto o meu, quanto o do Figueiredo, que somos os atacantes pelo lado da equipe. A gente tem um papel muito difícil, que é ajudar na marcação e também ir para o ataque. Eu creio que os meus gols vão voltar a sair e eu vou conseguir ajudar o Vasco, que é o mais importante. Porém mesmo sem os gols, estou ajudando bastante o grupo, no contexto geral. Claro que atacante vive de gols, mas se parar para analisar, ajudo bastante, principalmente na parte tática".

Gabriel Pec marcou seu último gol no dia 7 de maio, na vitória sobre o CSA, por 1 a 0, em São Januário, pela 6ª rodada da Série B. Por isso, ao decorrer das rodadas seguintes, viu outros jogadores se destacando e decidindo os jogos para o Vasco. Figueiredo marcou na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, Nenê fez os dois do triunfo sobre o Brusque, Figueiredo, Andrey Santos e Nenê sobre o Náutico, Getúlio contra o Cruzeiro e, Raniel no duelo com o Londrina.

"Eu jogo para a equipe, jogo para o Vasco, então se o meu papel está dando resultado para a gente ganhar os jogos, isso que é o importante. Claro que eu não estou muito em evidência porque eu não estou fazendo os gols, mas eu acho que pelo papel tático, a gente está se dando bem e uma hora ou outra eu vou ser coroado, papai do céu vai me abençoar, assim como está abençoando os meus companheiros que fizeram os gols", declarou Gabriel Pec.

Mesmo com jejum de sete jogos sem marcar, Gabriel Pec é o terceiro artilheiro do Vasco na temporada, com quatro gols. O atacante fica atrás apenas de Nenê, que fez oito, e Raniel que marcou dez. E, pronto para quebrar a marca negativa, o atacante entrará em campo diante do Operário-PR, em São Januário, nesta sexta-feira, às 19h, pela Série B. O jogador é o único do elenco que atuou nas duas derrotas por 2 a 0 diante do time paranaense na temporada do ano passado e, mostrou confiança para entrar em campo esta noite.

"Estou me sentindo muito bem, é um sonho realizado. Trabalhamos bastante no CT e isso está dando frutos dentro de campo, que é o mais importante, conseguindo manter essa invencibilidade e consequentemente as vitórias. Com o apoio da torcida fica mais fácil. Agora é manter o objetivo, vencer o Operário para se aproximar cada vez mais do acesso", finalizou.