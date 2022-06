Vasco derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 - Daniel Ramalho/Vasco

Vasco derrotou o Cruzeiro por 1 a 0Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 22/06/2022 17:43 | Atualizado 22/06/2022 17:57

Rio - A relação entre Vasco e Maracanã está cada vez mais desgastada. Na noite da última terça-feira, o consórcio do estádio negou o pedido do Cruzmaltino para mandar no local sua partida contra o Sport, no próximo dia 3, pela Série B. A justificativa dada é que o Fluminense enfrentará o Corinthians, pelo Brasileirão, na véspera do confronto, o que poderia gerar desgaste no gramado. A informação é do site "GE".

No jogo do Vasco contra o Cruzeiro, no último dia 12, o Fluminense havia enfrentado o Atlético-GO na véspera do confronto. Por conta disso, o Vasco recebeu a decisão como uma retaliação devido aos atritos recentes com o consórcio.

"Com essa decisão, o consórcio fecha as portas do Maracanã para o Vasco e sua torcida. Não há justificativa plausível para impedir a realização de nossa partida contra o Sport no maior estádio do Rio de Janeiro, que é um equipamento público. Não se pode aceitar tratamento diferenciado entre os grandes clubes cariocas. Esperamos que o bom senso possa prevalecer e que essa decisão seja revertida", afirmou Carlos Roberto Osório, 1º vice-presidente Geral do Vasco.

Na tarde desta quarta-feira, o departamento jurídico do Vasco enviou uma notificação pedindo que o consórcio reconsidere sua decisão e dê uma resposta até a noite da próxima quinta.