Roberto Dinamite está internado para tratar de infecção - Reprodução/Instagram Roberto Dinamite

Roberto Dinamite está internado para tratar de infecçãoReprodução/Instagram Roberto Dinamite

Publicado 22/06/2022 13:22 | Atualizado 22/06/2022 13:24

Rio - O ex-atacante Roberto Dinamite, considerado por muitos como o maior ídolo da história do Vasco, segue internado em um hospital da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para tratar de uma infecção bacteriana. O Jornal O Dia apurou que o ex-jogador irá realizar um exame nesta quinta-feira para definir o prazo para alta hospitalar.

Roberto Dinamite reagiu bem ao tratamento com antibiótico e em breve deverá retornar para casa. No fim de maio do ano passado, o ídolo do Vasco passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino.

O maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro está em tratamento de câncer desde que precisou ser internado em 23 de dezembro, quando descobriu o problema de saúde e fez outro procedimento para desobstrução do intestino. Em abril, o ídolo vascaíno foi homenageado com a inauguração de uma estátua em São Januário.

* Estagiário sob a supervisão de Pedro Logato