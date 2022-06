Edimar no treino do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Edimar no treino do VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 21/06/2022 17:30

Em boa fase, o Vasco trabalha com um número mágico para o primeiro turno da Série B, segundo Edimar em coletiva nesta terça-feira (21): chegar pelo menos aos 35 pontos. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, o Cruz-Maltino se aproximou da meta e, com 27 pontos, precisa de mais oito em seis rodadas.



"A nossa matemática tem sido jogo a jogo. Claro, se distanciar cada vez mais do quinto colocado dá tranquilidade para trabalhar. Esperamos atingir no primeiro turno pelo menos 35 pontos, olhando a média dos últimos campeonatos. Temos matado um leão por jogo e esperamos continuar crescendo como time, porque assim os resultados ficam mais próximos", revelou o lateral-esquerdo.



A pontuação planejada seria um passo importante para o retorno à elite do futebol brasileiro. A média na Série B costuma ser de 63 pontos. Em 2021 o Avaí conquistou a última vaga com 64, enquanto nos três anos anteriores os quartos colocados não chegaram a 62. Ou seja, o Vasco precisa de mais 12 vitórias para alcançar o objetivo.



"Se conseguirmos pelo menos mais 11, 12 vitórias, acho que conseguiremos alcançar o primeiro objetivo, que é subir, e depois pensar no título também", completou Edimar, que também explicou o bom desempenho da defesa, a segunda melhor ao lado do Cruzeiro, com cinco gols sofridos, um a mais do que o Grêmio.



"Trabalhamos com a confiança de que tudo daria certo, não dá para ir bem sem acreditar. Estamos trabalhando desde o início essa linha defensiva, acho que com um conjunto defensivo forte atacar fica mais fácil. Aqui temos jogadores desprovidos de vaidade em prol de colocar o Vasco na Primeira Divisão".