Vasco venceu a Portuguesa, em jogo-treino disputado no CT Moacyr BarbosaDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 20/06/2022 19:27

Rio - Após vencer o Londrina no último final de semana, o Vasco da Gama se reapresentou nesta segunda-feira (20) no CT Moacyr Barbosa. Os titulares na vitória do último sábado fizeram apenas trabalhos regenerativos na academia do clube. Enquanto isso, os reservas estiveram acompanhados do técnico Maurício Souza em um jogo treino contra a Portuguesa-RJ.

A partida foi disputada em três tempos de 30 minutos, e o Cruzmaltino acabou vencendo o duelo por 2 a 1, com gols de Carlos Palacios e Luiz Henrique. No duelo com o Londrina, o chileno ficou no banco de reservas, enquanto o brasileiro nem foi relacionado pelo treinador.

A partida serviu para que o técnico Maurício Souza pudesse conhecer cada vez mais o seu elenco. Além dos onze titulares, Weverton e Raniel, que foi o autor do gol da vitória sobre o Londrina, também não disputaram o jogo-treino.

Agora, o Vasco da Gama segue com sua preparação para o seu próximo compromisso. Na sexta-feira (24), o Cruzmaltino receberá o Operário-PR. O confronto será disputado às 19h (horário de Brasília), em São Januário, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.