Presidente do Vasco, Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 20/06/2022 16:30

Rio - Antes mesmo de oficializar o negócio com a 777 Partners, o Vasco recebeu em março um empréstimo de R$ 70 milhões do grupo norte-americano. No entanto, de acordo com informações do portal "globoesporte.com", o valor já foi utilizado pelo clube carioca. O fato foi divulgado em um ofício que o Conselho Fiscal do clube enviou na semana passada ao Conselho Deliberativo, com cópia para o presidente Jorge Salgado.

A maior parte do dinheiro foi utilizado para pagamento de dívidas em gerais. Quando o empréstimo da 777 Partners bateu, o Vasco devia dois meses de salários a jogadores e funcionários, além de férias e 13º do ano anterior. Segundo a discriminação dos gastos feita pelo Conselho Fiscal, quase R$ 25 milhões foram destinados para quitar esses encargos salariais. Além disso, cerca de R$ 30 milhões serviram para abater dívidas de outras naturezas: R$ 15.679.167 foram usados para o pagamento de "acordos e parcelamentos" e R$ 14.287.835 para "amortização de empréstimos".

Por fim, o Cruzmaltino utilizou R$ 5.168.042 em "compra e empréstimo de atletas". Carlos Palacios, maior investimento do Vasco no ano, foi adquirido junto ao Internacional, custou cerca de R$ 8 milhões e teve parte da sua transferência paga com recursos do empréstimo.