Raniel e Nenê na vitória sobre o Londrina - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Raniel e Nenê na vitória sobre o LondrinaDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 19/06/2022 10:52

Rio - O gol chorado e truncado feito por Raniel diante do Londrina deu a vitória ao Vasco e fez o atacante encerrar o jejum de sete jogos sem marcar. No entanto, o feito representa muito mais na carreira do jogador.

Com o gol marcado, Raniel chegou ao 10º na temporada, que passa a ser a mais goleadora do atacante. A melhor havia sido a de 2018, quando o jogador fez nove gols em 55 jogos pelo Cruzeiro. Em 2022, o jogador precisou de 26 jogos para balançar a rede 10 vezes.



A marca é motivo de muita celebração para Raniel, que encarou o desafio de defender o Vasco como um ponto de virada na carreira. Após ter sido bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro (2017 e 2018), o atacante passou por São Paulo e Santos sem sucesso. Somando os dois clubes, marcou apenas quatro gols e conviveu com lesões.

A mais séria foi quando defendeu o Santos. Em outubro de 2020, Raniel foi diagnosticado com uma trombose venosa profunda na perna direita, em decorrência da Covid-19. Foram duas cirurgias e nove meses parado até voltar a jogar, porém o espaço na equipe santista já tinha se perdido.

No Vasco, Raniel estreou com gol e emplacou três jogos marcando em sequência, o que o fez recuperar a confiança. No início da Série B, foram mais três gols em quatro rodadas, porém após isso, um jejum de 7 jogos que o fizeram perder a condição de titular para Getúlio.

Em tese, Raniel é reserva, mas o gol fez o atacante ganhar moral com o técnico Maurício Souza. Vale lembrar que o atacante é o artilheiro do Vasco na temporada.