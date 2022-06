Maurício Souza conversa com os jogadores titulares do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Maurício Souza conversa com os jogadores titulares do VascoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 17/06/2022 14:39

Sob desconfiança da torcida, Maurício Souza estreia no comando do Vasco neste sábado, às 16h contra o Londrina, no Estádio do Café, com a missão de manter os números positivos na Série B e evoluir o único invicto. Em sua primeira experiência como técnico efetivo, ele assume o time no G-4, com a segunda melhor defesa e em busca de melhora ofensiva.

Em busca de afirmação, Maurício assume um trabalho que já vinha consolidado e começava a dar resultados, apesar das críticas a Zé Ricardo. Por isso, o desafio do novo treinador vascaíno não é dos mais simples. De início, tenta manter a invencibilidade, que pode chegar a 13 jogos contra o Londrina, igualando marca de 2019 no Carioca e na Copa do Brasil.



Além disso, pega um time que sofreu apenas cinco gols em 12 rodadas. Para manter esse desempenho, Maurício pretende manter a estrutura montada por seu antecessor e amigo zé Ricardo, com quem conversou, e seguir para o próximo passo do planejamento, que é evoluir a criação e ampliar o número de gols marcados.



"Vi todos os jogos do Vasco. Não posso chegar aqui e entender que tenho que mudar algo para o resultado acontecer. O Zé Ricardo é meu amigo, temos várias coisas em comum. Não vivenciei o trabalho dele, mas não deixei de notar a intensidade do Vasco em campo. E meu primeiro objetivo é fazer com não perca nada que foi construído até agora. O próximo passo era evoluir alguns setores. Claro que existem diferenças entre os treinadores, mas vamos tentar seguir nesse caminho que está dando certo", explicou Maurício em sua coletiva de apresentação.