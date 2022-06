Vasco derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 15/06/2022 14:29

Rio - Após lotar as arquibancadas com mais de 60 mil torcedores na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no último domingo, o Vasco não deve demorar para voltar ao Maracanã. O clube solicitou nesta quarta-feira ao Consórcio para mandar a partida contra o Sport, no próximo dia 3, no estádio. Ainda não houve resposta.

Em nota, o Vasco afirmou que "entende que será um jogo de alta demanda de público, em dia e horário nobre, envolvendo um confronto tradicional do futebol brasileiro entre o atual terceiro e quarto colocado na competição, e que sua torcida será capaz de quebrar novamente o recorde de público do Campeonato Brasileiro da Série B 2022".

Mesmo com o sucesso do jogo contra o Cruzeiro, o Vasco vem tendo alguns atritos com o Maracanã. O clube não concordou com o valor de R$ 250 mil cobrado pelo aluguel na partida e algumas outras situações, como ter sido excluído das receitas dos bares e não ter conseguido expor uma faixa institucional. O Consórcio não gostou da postura do clube e o rebateu, deixando o clima estremecido.