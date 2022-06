Maurício Souza, técnico do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 14/06/2022 18:26

Tarde importante no Vasco. No CT Moacyr Barbosa, minutos após ter sido apresentado, o técnico Maurício Souza comandou o primeiro treino à frente do time. E o atacante Erick, recuperado de lesão na coxa direita, participou do trabalho tático.



A imprensa teve acesso a uma parte da sessão. Somente jogadores que não foram titulares no último domingo, contra o Cruzeiro, foram a campo.



Maurício esteve bastante participativo durante o treino, voltado à parte ofensiva. Orientava e observava de muito perto a movimentação. O atacante Vinicius foi um destaque.

Quem voltou foi Andrey. O volante, que esteve suspenso, mas esteve com a Seleção Brasileira Sub-20, fez um trabalho regenerativo junto aos demais titulares.