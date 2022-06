Zé Ricardo pediu demissão do Vasco no início de junho - Daniel Ramalho / Vasco da Gama

Publicado 14/06/2022 11:04

Apesar de deixar o Vasco para assumir o Shimizu S-Pulse, do Japão, Zé Ricardo segue de olho na ex-equipe. Depois de assistir à vitória sobre o Cruzeiro no Maracanã, o treinador também elogiou a contratação de Mauricio Souza para substitui-lo e aposta em sucesso do novo comandante.

"Acho uma baita oportunidade para ele e tem tudo para dar certo. O grupo, tenho certeza, vai abraçá-lo 100%. Conheço de muito tempo, desde Vila Isabel, nosso bairro. Tem potencial enorme e tem tudo para arrebentar. Vai encontrar suporte do clube e um grupo sensacional para se trabalhar", afirmou Zé Ricardo ao Canal Atenção Vascaínos.



Maurício Souza é uma aposta do gerente Carlos Brazil e, assim como Zé Ricardo, teve a primeira chance nos profissionais como interino do Flamengo. O novo treinador do Vasco dará o primeiro treino nesta terça-feira à tarde no CT Moacyr Barbosa. Antes, ele será apresentado.