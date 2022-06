Comentarista fala sobre anúncio de Maurício Souza no Vasco - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Comentarista fala sobre anúncio de Maurício Souza no VascoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 13/06/2022 17:25

Rio - O anúncio de Maurício Souza no comando do Vasco, nesta segunda-feira (13), pode ter passado despercebido pelo comentarista André Loffredo, do Grupo Globo. Na ocasião, durante o programa "SporTV News", o jornalista comentou sobre a contratação do Cruz-Maltino, e afirmou que "tentou" lembrar quem era o técnico que vai assumir o clube carioca.

"Com todo o respeito, quando fala em Mauricio Souza, eu tentei lembrar quem era. Por que ele dirigiu o Flamengo em algumas oportunidades interinamente. Por que não é o primeiro nome que vem na cabeça para técnico do Vasco", afirmou André Loffredo.

Em dado momento, Loffredo admitiu que Maurício Souza não é mais famosos que os seus xarás: o jogador de vôlei e o cartunista criador da "Turma da Mônica".

"E também você coloca os dois nomes (mais famosos) na frente dele: você lembra primeiro o do vôlei e depois o (cartunista) da história em quadrinho", completou.



Por fim, o comentarista ressaltou a importância da manutenção de Emílio Faro no comando do Vasco, justamente pela falta de experiência no currículo de Maurício Souza. O Cruz-Maltino será o primeiro clube que o treinador vai dirigir após ser auxiliar-técnico no Flamengo.

"É um técnico formado nas categorias de base do Flamengo, mas se for assim você inviabiliza o nome de qualquer pessoa, de qualquer clube. Vai ser o primeiro clube que ele vai dirigir sem ser interino. Para mim o que pesa é a falta de currículo. Quando você vai lançar um técnico sem experiência profissional, mantém o da sua casa", concluiu.