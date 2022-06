Figueiredo - Daniel Ramalho / Vasco

FigueiredoDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 12/06/2022 19:25

Rio - Novamente titular na vitória do Vasco, Figueiredo experimentou um momento inédito para a sua carreira. Com o Maracanã lotado, os torcedores conduziram a equipe carioca a vitória sobre o Cruzeiro pela Série B. O jovem, de 20 anos, rasgou elogios à festa feita pelos vascaínos.

"Como sempre falo, o sentimento não tem explicação. Só ver a atmosfera. Nossa torcida é linda, quando apoia a gente. Fico feliz com a premiação, resultado de muito trabalho. Nosso grupo é unido e forte, está buscando o acesso e o título também. Vai dar certo, ainda mais com essa torcida linda", disse.

Com o resultado, o Vasco se consolidou no G-4 e reduziu a vantagem do Cruzeiro na liderança para a Série B para quatro pontos. Figueiredo afirmou que o título da competição é um dos objetivos do Cruzmaltino.

"Com certeza, a gente busca a liderança sempre. A gente busca os quatro, mas a liderança é nosso ponto principal. Agora estamos mais perto do objetivo, tem muitas rodadas pela frente, mas vamos dar o máximo pelo acesso", disse.