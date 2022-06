Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 11/06/2022 17:45

Rio - Sem treinador desde a saída de Zé Ricardo na semana passada, o Vasco parece mais próximo de definir um novo nome. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", Maurício Souza, que foi auxiliar permanente do Flamengo e do Athletico-PR, deverá ser o escolhido para comandar o Cruzmaltino no restante da temporada.

Maurício Souza Alexandre Vidal/Flamengo

Segundo o portal, o Cruzmaltino tentou a contratação de Andre Jardine, campeão olímpico com a seleção brasileira em Tóquio, no ano passado. Porém, os altos valores do futebol mexicano, onde se encontra o comandante, inviabilizaram o acerto. Internamente, Maurício Souza não era a primeira opção do Vasco, mas era o favorito do gerente de futebol Carlos Brazil.

Pesava contra o técnico o fato de nunca ter comandado um time profissional. E, por existir ume certa resistência interna, a 777 Partners, futuro grupo investidor da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube deixou a decisão final com os representantes vascaínos e, sugeriu que o contrato seja até dezembro deste ano.

A preferência de alguns dirigentes do Vasco e da 777 Partners era pelo campeão olímpico André Jardine, mas, nesse caso seria necessário um maior investimento para pagar a multa rescisória com o Atlético San Luís, do México, clube atual do treinador. Além disso, o técnico tem um bom contrato e recebe em dólar, o que demandaria uma proposta salarial mais robusta do Cruzmaltino. No entanto, fazer uma investida maior não está nos planos do grupo americano antes de acertar a compra definitiva da SAF do Vasco.

Maurício Souza tem 48 anos e se destacou no comando das categorias de base do Flamengo, quando conquistou a Copa São Paulo de Juniores e o Brasileiro sub-20, entre outros títulos. Ele também chegou a comandar a equipe rubro-negra profissional de forma interina em algumas oportunidades. Antes de ir para o México, ele teve sua última passagem no Brasil como auxiliar técnico do Athlético-PR.