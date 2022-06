Nenê comenta sobre saída repentina de Zé Ricardo - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 10/06/2022 16:35 | Atualizado 10/06/2022 16:37

Rio - O experiente meia-atacante do Vasco, Nenê, comentou em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (10), como foi receber a notícia do pedido de demissão de Zé Ricardo, no último domingo. Na ocasião, o jogador, de 40 anos, afirmou que foi "um choque", mas que o elenco cruz-maltino ficou muito feliz pela nova trajetória do treinador. O ex-técnico do clube carioca acertou com o Shimizu S-Pulse, do Japão.

"Foi um choque para todos, ninguém entendeu nada. De manhã ninguém sabia. Chegou aqui na reunião, falei 'ih aconteceu alguma coisa'. Vi ele daquele jeito, depois a gente conversou e tudo. Ele disse que estava feliz pela saída dessa maneira, não queria sair agora. Foi muito difícil para seguir esse caminho que ele estava seguindo, início difícil, mas fiquei feliz por ele. Foi uma coisa boa para ele, para a comissão. Ele, Cleber, Fábio são pessoas extraordinárias, muito corretas. Ficamos felizes por ser uma saída positiva para ele", relatou.



"A gente ainda não tinha processado a notícia, ficamos meio assim... A gente é um grupo muito coeso, um busca ajudar o outro, tanto mais velhos quanto mais novos, quem chega depois também. E o Zé sempre falou isso, mais importante é que o Vasco é o grupo todo. Ele conseguiu passar isso, tanto que conseguimos manter isso sem ele no jogo. O Emílio já estava com a gente, sempre junto. Foi bom para manter esse caminho que a gente está, essa linha de trabalho", completou.

Neste domingo (12), o Vasco enfrenta o Cruzeiro, às 16h, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruz-Maltino está na terceira colocação, com 21 pontos, sete a menos que o clube mineiro, que é o líder da competição, com 28.