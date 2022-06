André Jardine - Foto: Mauro Galvão/CBF

Publicado 10/06/2022 19:48

Rio - Favorito para assumir o comando do Vasco após a saída de Zé Ricardo, o técnico André Jardine comentou sobre um possível interesse do Vasco. Em entrevista à imprensa mexicana, o técnico do Atlético de San Luís-MEX negou ter recebido qualquer tipo de contato do Cruzmaltino até o momento.

"Estou muito honrado, o Vasco é um grande do Brasil, porém não fez nenhum contato e hoje estou muito focado no que estamos fazendo aqui. Quero melhorar o que fizemos temporada passada", comentou o treinador.

Enquanto ainda não fecha com um novo técnico, o Vasco da Gama seguirá com o comando de Emílio Faro, auxiliar da comissão técnica permanente. O interino, inclusive, estará a beira do campo no confronto com o Cruzeiro, no próximo domingo (12), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. O duelo será válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.