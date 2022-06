Nenê no treino do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 10/06/2022 12:09

Acostumado a jogar com grandes públicos, Nenê terá mais uma vez o Maracanã lotado a seu favor, desta vez no domingo, quando o Vasco enfrenta o Cruzeiro pela Série B. Para o experiente meia de 40 anos, será a oportunidade de matar a saudade do outrora Maior do Mundo e contar, mais uma vez, com o apoio da torcida vascaína, que vem sendo o diferencial do time nesta temporada.



"Eu me sinto bem no Maracanã. São Januário é uma outra coisa, atmosfera é diferente, é um caldeirão mesmo. Vem sendo uma das nossas grandes forças, mas não estava cabendo todo mudo. Tinha bastante reclamação por causa da capacidade e será uma coisa boa para todo mundo. Não estava sentindo falta assim (do Maracanã), mas com certeza estava com saudade. Espero que possa fazer um grande jogo", afirmou, complementando:



"Nossa torcida é inacreditável. Se tivessem 100 mil ingressos iam esgotar também. Isso é muita coisa pra gente, uma motivação grande. O apoio está sendo incrível, e com certeza vamos continuar dando a vida dentro de campo e seguir correspondendo".



Para Nenê, a surpreendente campanha do Cruzeiro na Série B - em primeiro lugar com nove vitórias, um empate e uma derrota em 11 rodadas - não é algo para preocupar o Vasco. Afinal, em caso de vitória, diminuirá a distância para o líder para quatro pontos.

"O Vasco pode vencer qualquer um, sendo líder ou não. Primeiramente tem que ter isso na cabeça. Se mantiver os pés no chão, não desistir em nenhum momento e melhorar o jogo cada vez mais, isso que é o mais importante", disse o meia.