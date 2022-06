Anderson Conceição anseia por primeiro gol no Vasco - Daniel RAMALHO/Vasco

Publicado 09/06/2022 15:28

Rio - Após vencer o Náutico por 3 a 2 fora de casa, o elenco do Vasco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa na tarde desta quinta-feira. De olho no próximo jogo contra o líder Cruzeiro, às 16h, no Maracanã, pela Série B, o Cruzmaltino, que ocupa o terceiro lugar na tabela, vive grandes expectativas. Após a venda de todos os 65 mil ingressos, o estádio estará lotado e a ansiedade bate forte no zagueiro Anderson Conceição, que busca seu primeiro gol com a camisa vascaína e já possui até dedicatória caso ocorra.

"Jogar no Maracanã vai estar lindo, é o sonho de qualquer jogador jogar num estádio como o Maracanã com o público que vai estar no domingo. Mas a euforia e a afobação a gente vai deixar pra torcida nas arquibancadas. Torcida vai fazer uma festa linda, temos acompanhado, compraram todos os ingressos em menos de 48 horas. Eles vão nos apoiar domingo, vão cantar, jogar junto com o time. Vamos dar a vida para buscar a vitória - disse o zagueiro em entrevista coletiva, e completou:

"Estou ansioso (para fazer o primeiro gol), na última Série B que disputei eu fiz três gols. Estou me cobrando muito, nos jogos não tenho nem conseguido tocar na bola. Com essa altura aqui, tem que pelo menos tocar na bola (risos). Quem sabe não sai domingo agora, Dia dos Namorados para fazer uma graça com a nega véia (risos). Cobrança em casa é forte.", pontuou.

A vitória do último jogo sob o comando do auxiliar técnico Emílio Faro deu tranquilidade à diretoria vascaína, que busca um novo técnico depois da saída de Zé Ricardo após receber proposta para treinar o Shimizu S-Pulse, do Japão. No entanto, mesmo com um comando temporário e substituto, o capitão do Vasco não poupou elogios à qualidade do trabalho de Faro e companhia.

"A saída do Zé pegou um pouco de surpresa, é um cara que a gente gosta muito, que montou o time. Não é a primeira vez que isso acontece no futebol. Temos procurado abraçar o Emílio, é um cara que a gente gosta muito. A gente tem uma comissão técnica fixa muito boa, são caras acima da média. Grupo procurou virar a chave o mais rápido possível para não sair do trilhos. O Emílio está com a gente", afirmou Anderson Conceição.