Nenê é um dos destaques do Vasco na Série B - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 08/06/2022 18:40

Nenê voltou a ser decisivo pelo Vasco na Série B. Na vitória por 3 a 2 sobre o Náutico, o experiente meia de 40 anos marcou uma vez e deu uma assistência, chegando a uma marca relevante: 100 participações diretas em gols em suas duas passagens pelo clube.

Ao todo, Nenê contribuiu com 56 gols e 44 assistências em 168 partidas, entre 2016 e 2018 e desde setembro de 2021. Somente em 2022, marcou oito vezes (vice artilheiro, um atrás de Raniel) e deu sete passes decisivos para companheiros (líder com sobras no elenco).



E nesta Série B as participações do meia contribuíram para o Vasco somar pelo menos 10 pontos. Além do 3 a 2 sobre o Náutico, Nenê foi decisivo na vitória sobre o Brusque por 2 a 0, ao marcar duas vezes. E também deu as assistências para os gols de Figueiredo, na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, e de Raniel, no empate em 1 a 1 com o CRB.



E assim, com o 'Vovô on' novamente, o Vasco segue firme no G-4 da Série B, mantendo quatro pontos de vantagem para o quinto colocado, que é o Grêmio. No domingo, com Maracanã lotado, Nenê pode ser decisivo mais uma vez contra o líder Cruzeiro.