Emílio Faro - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 08/06/2022 13:45

Rio - No primeiro jogo sem Zé Ricardo, o Vasco manteve o seu bom aproveitamento na Série B e conseguiu a sua primeira vitória fora de casa na competição. Ao fim da partida, o gerente de futebol do clube, Carlos Brazil, falou sobre a procura do clube carioca por um novo treinador. Ele reforçou a confiança dos dirigentes em Emílio Faro, interino, e disse que o Cruzmaltino não tem pressa na contratação do substituto do ex-treinador, que aceitou uma proposta para dirigir um clube japonês.

"Tudo tem o seu tempo. Estamos tendo o cuidado em trazer alguém certo para o processo, são muitas questões: valor da comissão, se o treinador vai aceitar, está ou não empregado... São muitas coisas além do perfil, ideia de jogo e alinhamento com os processos. Isso requer dias. Os profissionais aqui são extremamente competentes e podem suprir essa ausência por um tempo", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Brazil ainda aproveitou para dar detalhes de como anda a parceira do clube com a 777 Partners, neste período antes da empresa assumir a administração do futebol e o quanto o grupo já influencia nas decisões do Vasco.

"Essa parceria é quase que diária. São pessoas que estão na expectativa de assumir o clube, até por uma questão ética temos que compartilhar o que está acontecendo. A 777 é mais um núcleo dentro do clube agora. E tem a análise de mercado, com profissionais olhando jogadores diariamente. Vamos entender as necessidades mais específicas, sem prejudicar o orçamento. Montamos um elenco numeroso, porque sabíamos que erros e oscilações poderiam acontecer. Nas posições que entendermos que precisamos trazer, vamos trabalhar com a diretoria e a 777", disse.