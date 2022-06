Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

07/06/2022

Interino no Vasco enquanto a diretoria busca o substituto de Zé Ricardo, Emilio Faro fez questão de ressaltar o trabalho do antigo treinador e falou sobre o legado deixado pelo ex-companheiro de clube:

"Primeiro, gostaria de fazer uma menção a quem começou o processo do elenco, a forma de jogar, que foi o Zé Ricardo. Uma pessoa ímpar na postura, na forma de lidar com todo mundo. Gostaria, primeiro, se mencioná-lo. Não sei se ele já está viajando, se está em casa, mas tomara que ele tenha assistido a um jogo da obra que ele iniciou."

Além disso, Emilio Faro, que é auxiliar permanente do clube, falou sobre o momento que o Cruzmaltino vive na temporada e disparou que "quem foi o treinador nesta noite foi o Vasco".

"Nós levamos dois dias de trabalho. Hoje o Vasco foi o treinador da partida, o Vasco é um time onde cheguei em dezembro e, hoje, está montado dentro de uma série de processos que facilitam todo o trabalho. Os jogadores hoje estão totalmente comprometidos com o trabalho do Vasco. Mediante a isso, fui representar todos esses processos, dando sequência a tudo aquilo que o Zé Ricardo vinha fazendo. Hoje eu digo que, se o Vasco conseguiu depois de muito tempo vencer fora de casa, depois de um bom tempo sem conseguir fazer mais de dois gols, conseguimos uma série de situações justamente porque o processo facilitou", concluiu.

O Vasco volta a campo no domingo para pegar o Cruzeiro, líder da Série B, no Maracanã, pela 12ª rodada da competição. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, e o Cruzmaltino terá que vencer para continuar o clima de amor no Dia dos Namorados.