Emilio Faro durante treino do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 07/06/2022 18:01 | Atualizado 07/06/2022 18:03

O Vasco está escalado para pegar o Náutico, nesta terça-feira (7), no Estádio do Arruda, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sem Zé Ricardo, que pediu demissão para assumir o Shimizu, do Japão, Emilio Faro, auxiliar permanente do clube, vai comandar o time.

Para este duelo contra o Timbu, Emilio manteve a base que Zé Ricardo estava utilizando e mandará a seguinte equipe a campo: Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Andrey Santos, Nenê e Pec; Figueiredo e Getúlio

Com 18 pontos, o Vasco iniciou a rodada na quarta colocação e precisa vencer para continuar na cola do líder Cruzeiro, que tem 25 e será o próximo adversário, domingo, dia 12, no Maracanã, com expectativa de mais de 50 mil pessoas presentes.