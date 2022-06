Zé Ricardo - Rafael Ribeiro / Vasco

Zé RicardoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 07/06/2022 16:30

Rio - Após a saída de Zé Ricardo, o Vasco procura um novo treinador. Porém, de acordo com o gerente de futebol do clube carioca, Carlos Brazil, o Cruzmaltino ainda não abriu negociação com nenhum nome para substituir o ex-técnico, que acertou sua saída para o futebol japonês no último fim de semana.

"Não falamos em nomes (comitês). Falamos em projeto e processos. Não abrimos negociação com nenhum treinador", afirmou em contato com o jornalista Lucas Pedrosa.

Apesar da declaração do dirigente, o Cruzmaltino tem um perfil definido para assumir o comando da equipe: alguém com experiência e trajetória vencedora na Série B. Dois técnicos largam na frente: Umberto Louzer, ex-treinador do Atlético-GO, campeão da Série B pela Chapecoense em 2020, e Enderson Moreira, atual campeão da competição pelo Botafogo, mas que também já levantou a taça pelo Goiás e pelo América-MG.

Zé Ricardo deixou o Vasco no último fim de semana após receber uma proposta do futebol japonês. Apesar de ter o seu trabalho questionado por alguns torcedores, o comandante teve campanha invicta na competição e manteve o Cruzmaltino no G-4.