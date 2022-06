Torcida do Vasco compareceu em grande número nos últimos jogos em São Januário - Foto: Daniel Ramalho/CRVG

Torcida do Vasco compareceu em grande número nos últimos jogos em São JanuárioFoto: Daniel Ramalho/CRVG

Publicado 07/06/2022 12:05

Rio - O Vasco divulgou na manhã desta terça-feira a parcial de 30 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Cruzeiro, líder da Série B, no próximo domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A venda, que foi disponibilizada na última segunda-feira apenas para sócios-torcedores, foi aberta nesta manhã para o público geral às 10h na internet e às 11h em pontos físicos.

Antes do início da venda para o público geral, o Cruzmaltino já havia atingido 20 mil ingressos adquiridos por seus sócios-torcedores. Em cerca de duas horas, mais 10 mil bilhetes foram emitidos. Com a meta de lotar o Maracanã com 60 mil pessoas e de subir o número de associados para também 60 mil, o Vasco divulgou vantagens para o torcedor se tornar sócio. A campanha diz que com a adesão, renovação ou upgrade de qualquer plano, o associado possui 25% de desconto junto a um cupom, além de já ter tido um dia exclusivo de vendas na última segunda-feira.

Confira mais informações para a venda destinada ao público geral e, em seguida, aos sócios-torcedores:

A venda online para Público Geral é limitada a um ingresso por cadastro.

A TORCIDA VISITANTE poderá comprar online através do link MEUBILHETE a partir da terça-feira (7/6), 10h, ou no dia do jogo, domingo (12/4), na bilheteria 4 do Maracanã a partir das 10h.*



*Sujeito a alteração.



ATENÇÃO:

Sócios que possuem carteirinha do atual plano e realizarem a compra online, todos os ingressos comprados carregarão automaticamente nela.



Público Geral e sócios sem carteirinha deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.



Dos valores (INTEIRA):



MARACANÃ MAIS – R$250,00

LESTE INFERIOR – R$80,00

LESTE SUPERIOR – R$60,00*

OESTE INFERIOR – R$80,00*

SETOR NORTE F – R$60,00*

SETOR SUL – R$60,00

Visitante (NORTE E) – R$60,00



*Esses liberados de acordo com a demanda.

Dos planos e valores por setor:



Setores LESTE SUPERIOR, SUL e NORTE F:



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$18,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$18,00

Estatutário Norte a Sul – R$30,00

Estatutário Camisas Negras – R$30,00

Estatutário – R$30,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$18,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$18,00

Norte a Sul – R$30,00

Camisas Negras – R$54,00



Setores LESTE INFERIOR e OESTE INFERIOR:

Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$24,00

Estatutário Caldeirão Mais – R$40,00

Estatutário Caldeirão – R$40,00

Estatutário Norte a Sul – R$40,00

Estatutário Camisas Negras – R$40,00

Estatutário – R$40,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$24,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$24,00

Norte a Sul – R$40,00

Camisas Negras – R$72,00

Setor MARACANÃ MAIS:

Sócio Gigante (Todos os planos) – R$162,50

Da data e horário de abertura:

Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 06/06 às 10h

Estatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 06/06 às 11h

Colina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 06/06 às 12h

Caldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 06/06 às 13h

Colina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 06/06 às 14h

Caldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 06/06 às 15h

Camisas Negras – 1 Estrela – 06/06 às 16h

Almirantinho – 0 Estrela – 06/06 às 17h

Público Geral – 07/06 às 10h



*Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus

Dos pontos de venda/retirada e horários:



PRÉ-VENDA:



Bilheteria Mega Loja de São Januário

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h



Bilheteria 5 de São Januário

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h



Bilheteria 11 de São Januário (GRATUIDADES POR LEI)

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Calabouço

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Nova América Shopping

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Top Shopping

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Via Parque Shopping

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Cariocas Shopping

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Shopping Caxias

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Norte Shopping

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Méier

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Aerotown

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Recreio Shopping

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping

Dias 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Nova Friburgo

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Barra Shopping

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Araruama

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina São Gonçalo

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Park Jacarepaguá

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Bangu Shopping

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Niterói

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Copacabana

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h

Gigante da Colina Boulevard

Dias 7, 8, 9, 10 e 11/06 – 11h às 18h



DIA DO JOGO – Domingo (12/6):



Bilheteria 1 (Maracanã) – 10h às 16h45

Bilheteria 2 (Maracanã) – 10h às 16h45

Bilheteria 4 (Maracanã) (TORCIDA VISITANTE) – 10h às 16h45



Sobre a retirada:



Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

• Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;

• Documento original com foto ou xerox autenticada;

E

• Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada).



Reforçamos ainda que apenas o portador do ingresso pode realizar a troca, ou seja, não é permitida a retirada para terceiros.



ATENÇÃO:

• A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Além disso, os responsáveis deverão apresentar ingresso de mesmo setor dos menores para conseguirem realizar a retirada.

• Caso o sócio tenha comprado mais de um ingresso e não tenha carteirinha, o sócio titular deverá fazer a retirada de todos os ingressos contidos no voucher no mesmo momento, será obrigatório levar todos os documentos citados acima.

• Somente serão aceitos pedidos de cancelamentos solicitados em até 7 dias após a data da compra, desde que não ultrapasse o limite de 24hs antes da data do evento. Sendo assim, para compras realizadas próximo da data do evento, os ingressos só poderão ser cancelados em até 24 horas antes da data do evento.



IMPORTANTE: De acordo com o Decreto Municipal, fica estabelecido que o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.



Sobre a gratuidade:

Os ingressos de gratuidade valem somente para os setores SUL ou NORTE.



Tem direito à gratuidade menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante.



A retirada das gratuidades previstas por Lei para essa partida começará nesta terça-feira, 07/06, na bilheteria 11 de São Januário ou em qualquer loja Gigante da Colina informada acima.



Será necessário apresentar o documento original com foto ou xerox autenticada, CPF, além disso, será necessário apresentar os documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais;



Gratuidade para PCD: Apresentar toda a documentação descrita anteriormente – tanto da PCD, como também do acompanhante –, Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validade.



Gratuidade para menores de 12 anos: Apresentar toda a documentação descrita anteriormente e também o documento que comprove o direito ao benefício. Além disso, apenas o responsável legal poderá efetuar a retirada do ingresso de gratuidade do torcedor menor de 12 anos. O responsável legal deverá também apresentar seu ingresso (Recibo, voucher ou ingresso físico) para o setores SUL ou NORTE para a retirada da gratuidade da criança possa ser feita.



Crianças até 2 anos não precisam de gratuidade, deverão apenas acessar o estádio junto com o responsável no dia da partida.



Gratuidade para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos: Apresentar toda a documentação descrita anteriormente e também o documento que comprove o direito ao benefício.



ATENÇÃO:

Não haverá retirada de gratuidades no dia do jogo nem nos portões de acesso no dia da partida!



Sobre meia-entrada:



Tem direito à meia-entrada os profissionais que estejam em efetivo exercício nas instituições de ensino, tanto os da rede estadual como os da rede privada, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Também têm o benefício os jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto ou xerox autenticada. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra e a troca do seu ingresso de meia-entrada, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício. A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.



Do acesso:

Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico (não sócios e sócios sem carteirinha), carteirinha (sócios titulares, convidados de sócio ou dependentes) e documento oficial original com foto.



MARACANÃ MAIS e OESTE INFERIOR: Acesso A.

SETOR LESTE INFERIOR e LESTE SUPERIOR: Acesso D.

SETOR SUL NÍVEL 1 e 2: Acesso B e C.

SETOR SUL NÍVEL 5: Acesso D.

SETOR NORTE NÍVEL 1 e 2: Acesso F.

VISITANTE: Acesso E.

IMPORTANTE:



A entrada ao estádio deve respeitar o acesso escolhido no momento da compra.