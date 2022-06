Emílio Faro, auxiliar técnico do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 06/06/2022 14:11

Rio - Procurando por um substituto para Zé Ricardo, que aceitou proposta do futebol japonês, o Vasco será comandado interinamente por Emílio Faro na partida contra o Náutico, às 19h, nesta terça-feira (7), nos Aflitos. O auxiliar será acompanhado por Daniel Félix, coordenador de preparação física, companheiro na comissão técnica permanente do Cruzmaltino.

Além de Zé Ricardo, o Cruzmaltino também se despediu de Cléber dos Santos, auxiliar, e Fábio Eiras, preparador físico, que acompanharão o treinador no Shimizu S-Pulse, como informou o 'GE'.



Emílio e Daniel ficarão à beira do campo até que a diretoria cruzmaltina defina quem será o comandante na sequência da Série B. Ainda aguardando pelo desfecho pela venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube, a ideia é achar um profissional capacitado e com experiência no acesso, e que se encaixe na realidade financeira do clube.



Ambos comandaram ao treino do último domingo, no CT Moacyr Barbosa, quando o grupo foi comunicado sobre o desligamento de Zé Ricardo, e na manhã desta segunda-feira finalizaram a preparação visando o duelo com o Timbu. Na parte da tarde, o elenco vascaíno embarca rumo ao Recife para duelo válido pela 11ª rodada da Série B.