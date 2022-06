Enderson Moreira foi desligado do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/06/2022 18:27

Rio - Com o pedido de demissão de Zé Ricardo na manhã deste domingo, alguns nomes de treinadores passaram a ser especulados para assumir o Vasco. Um deles foi o de Enderson Moreira, ex-Botafogo. No entanto, em contato com o jornalista Lucas Pedrosa, o técnico afirmou que até o momento tudo não passa de especulação.

“Não posso falar sobre uma possibilidade sem ser algo concreto! Agradeço o contato, mas não tenho o que falar. Grande abraço”, respondeu Enderson ao jornalista.

Enderson está sem clube desde que deixou o Botafogo, em fevereiro. Mesmo tendo levado o clube de volta à Série A, o treinador estava fora dos planos da SAF, que havia acabado de ser vendida a John Textor. Vale lembrar que o Vasco, atualmente, vive o mesmo processo, já que a venda para a 777 Partners está em fase final.