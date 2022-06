Zé Ricardo - Foto: Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 05/06/2022 12:26

Rio - Após pedir demissão do Vasco na manhã deste domingo para treinar o Shimizu S-Pulse, do Japão, o técnico Zé Ricardo foi às redes sociais se despedir do clube. Em comunicado, ele agradeceu ao elenco, diretoria e torcida.

"Com o coração apertado, venho anunciar minha saída do Vasco. Gostaria de agradecer ao presidente Jorge Salgado pela honestidade e confiança que sempre mostrou em meu trabalho e pelo suporte dado durante todo esse período, ao grupo extraordinário de atletas e homens, pelos quais terei sempre a maior admiração, carinho e respeito, e a todos os demais funcionários do clube, em especial do CT Moacyr Barbosa", escreveu Zé no Instagram.

Zé Ricardo assinará com o clube japonês por dois anos. Ele deixa o Cruzmaltino em um bom momento na temporada, brigando para se firmar no G4 da Série B.

"Em um momento de tantas incertezas e indefinições, como é muito comum no meio do futebol, acabei aceitando o convite do Shimizu S-Pulse, da elite japonesa", disse.

Veja o comunicado na íntegra: